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Адресная система АПС
Виды адресных систем пожарной и охранной безопасности
1. Беспроводные 2. Проводные
Беспроводные устройства существуют только адресные, а не адресно-аналоговые,как часто их именуют изготовители в маркетинговых целях.
Собственно, что касается неадресной, то такая может являться лишь проводной.
По этому же принципу работает и адресная охранная сигнализация. Цена ее монтажа ниже, чем у неадресной.
Ее удобство определяется следующими показателями:
• Cущественным сокращением работы по прокладыванию соединяющих путей; • Осуществимостью сосредоточить положение системы с правильностью вплоть до одного датчика; • Простотой их дальнейшего масштабирования; • Возможность привнести в ее конфигурацию требуемые модификации за короткий срок.
Такой тип извещателей реагирует на сигнал в шлейфе, который передается извещателем на контрольный пункт. При этом, неизвестно, какой именно прибор послал сигнал.
Дело в том, что к одному шлейфу может быть подключено несколько пожарных извещателей, точное количество которых зависит только от ограничений данной конкретной системы.
Система же индикации неадресного контрольного прибора, как правило, представляет собой ряд светодиодов, каждый из которых отвечает за определенный шлейф. Если диод светится зеленым цветом — порядок, красным — «пожар» либо какое-либо несанкционированное воздействие на прибор.
Такой подход может быть удобен на небольших объектах. Добиться же большей локализации такой системы можно лишь за счет увеличения количества шлейфов, а это уже влечет значительное усложнение системы и неминуемое увеличение количества проводов. Как следствие, снижается надежность системы. Однако, на помощь приходят адресные контрольные приборы, лишенные таких недостатков.