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г. Москва ул. Нагатинская,
дом 1, строение 14

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Заполните форму ниже, и мы БЕСПЛАТНО выполним оценку вашего помещения на соответствие нормам пожарной безопасности!

С 2014 года занимаемся монтажом
и обслуживанием систем пожарной безопасности!

Наша компания работает с 2014 года, и за это время мы успели реализовать более 400 проектов по монтажу систем пожарной безопасности. Обращаясь к нам, вы можете быть уверены, что ваша система будет запроектирована в максимально короткие сроки и в соответствии со всеми нормами и правилами.

Бесплатно пришлем специалиста

Учтем все ваши
пожелания

Приедем
в любое время

Предоставим гарантию
на наши работы

Преимущества работы с нашей компанией

Лучшее качество по доступной цене

Наша компания разрабатывает эффективные системы пожаротушения по наилучшим ценам без ущерба качеству

Гарантия прохождения проверки

Выдаем необходимую документацию, которая требуется при прохождении проверок пожарного надзора

Высокий уровень квалификации

Специалисты нашей компании регулярно проходят обучение и имеют опыт работы по специальности более 10 лет

Выполняем проекты любой сложности

Разрабатываем проекты пожарной безопасности без ограничений по типу помещения и площади

Виды систем АПС
 (автоматической пожарной сигнализации)

Адресная система АПС

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Аналоговая система АПС

Подробнее о системе →

Адресная система АПС

Подробнее о системе →

Аналоговая система АПС

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Адресная система АПС

Подходит для следующих объектов:

  • Производственные помещения
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  • Бизнес центры
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Аналоговая система АПС

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  • Небольшие офисные помещения
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Другой
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АКЦИИ МЕСЯЦА

Действует до 29.03.2020

Монтаж АПС и СОУЭ

при установке до 10 датчиков

Ваша выгода:

  • На оборудование до 5%
  • На монтажные работы до 3%
  • На монтаж системы оповещения 10%

Итог: выгода до 8%

Оставить заявку

Монтаж АПС и СОУЭ

при установке от 50 датчиков

Ваша выгода:

  • На оборудование до 5%
  • На монтажные работы до 5%
  • На монтаж системы оповещения 10%
  • На пусконаладочные работы до 5%

Итог: выгода до 15%

Оставить заявку

Монтаж АПС и СОУЭ

при установке от 100 датчиков

Ваша выгода:

  • На оборудование до 7%
  • На монтажные работы до 10%
  • На монтаж системы оповещения 10%
  • На пусконаладочные работы до 8%
  • Исполнительная док. в подарок

Итог: выгода до 25%

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Рассчитайте стоимость монтажа
для вашего объекта всего за 5 шагов!

Рассчитайте стоимость монтажа для вашего объекта всего за 5 шагов!

Выберите, какая система вам необходима

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Адресная
система АПС

astra_rim_RR_640_480

Аналоговая
система АПС

torgovyy-tsentr

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какую выбрать

Порядок работы

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1. Консультация

Оставьте заявку на нашем сайте, либо свяжитесь с нами по телефону
+7 (495) 784-04-47
+7 (495) 784-05-47

проектирование-систем-пб-landscape

2. Проект

Обсуждаем с Вами детали, проводим аудит и разрабатываем проект со сметой

Montazh-pozharnoj-signalizacii

3. Монтаж

Производим монтаж по подготовленному проекту, обучим Ваших сотрудников

tehnicheskom-obsluzhivanii-pozharnoj-signalizatsii

4. Обслуживание

Оказываем поддержку и обслуживание за системами, выполненными по нашим проектам

Используем только проверенное оборудование

sibars
esmi
unitest
altonika
jedia
syssensor
rubezh
interm
alians
arsbez
aarton
argus
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Наши лицензии

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Примеры работ

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Готовые решения и примеры смет для монтажа АПС

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Мы подберем оборудование, подходящее для Вашего объекта, в кратчайшие сроки.

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Пример сметы
для офиса

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Пример сметы
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Пример сметы для муниципальных зданий

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пожарной безопасности в Москве.
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Решаем любые задачи!

Для нас не имеет значения,
где производить монтаж
и обслуживание систем:
 в маленьком магазине или же
в крупном торговом центре.
В любом случае мы подойдем
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Наши услуги

Монтаж систем пожарной безопасности

Монтаж видеонаблюдения

Монтаж системы контроля и управления доступом

Техническое обслуживание систем

Контакты

Адрес: г. Москва ул. Нагатинская,
дом 1, строение 14

Телефон 1: +7 (495) 784-04-47

Телефон 2: +7 (495) 784-05-47

E-mail: aps-systems.msk@yandex.ru

E-mail: aps-systems@mail.ru

Время работы:
Ежедневно, 10:00-18:00

Задайте вопрос

© 2020 Монтаж систем пожарной безопасности в Москве. Все права защищены

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Адресная система АПС

Виды адресных систем пожарной и охранной безопасности

1. Беспроводные
2. Проводные

Беспроводные устройства существуют только адресные, а не адресно-аналоговые,как часто их именуют изготовители в маркетинговых целях.

Собственно, что касается неадресной, то такая может являться лишь проводной.

По этому же принципу работает и адресная охранная сигнализация. Цена ее монтажа ниже, чем у неадресной.

Ее удобство определяется следующими показателями:

Cущественным сокращением работы по прокладыванию соединяющих путей;
Осуществимостью сосредоточить положение системы с правильностью вплоть до одного датчика;
Простотой их дальнейшего масштабирования;
Возможность привнести в ее конфигурацию требуемые модификации за короткий срок.

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Аналоговая АПС

Такой тип извещателей реагирует на сигнал в шлейфе, который передается извещателем на контрольный пункт. При этом, неизвестно, какой именно прибор послал сигнал.

Дело в том, что к одному шлейфу может быть подключено несколько пожарных извещателей, точное количество которых зависит только от ограничений данной конкретной системы.

Система же индикации неадресного контрольного прибора, как правило, представляет собой ряд светодиодов, каждый из которых отвечает за определенный шлейф. Если диод светится зеленым цветом — порядок, красным — «пожар» либо какое-либо несанкционированное воздействие на прибор.

Такой подход может быть удобен на небольших объектах. Добиться же большей локализации такой системы можно лишь за счет увеличения количества шлейфов, а это уже влечет значительное усложнение системы и неминуемое увеличение количества проводов. Как следствие, снижается надежность системы. Однако, на помощь приходят адресные контрольные приборы, лишенные таких недостатков.

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для вашего объекта всего за 5 шагов!

Рассчитайте стоимость монтажа для вашего объекта всего за 5 шагов!

Вид деятельности вашего предприятия?

Пример: магазин, кафе и т.п

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Рассчитайте стоимость монтажа
для вашего объекта всего за 5 шагов!

Рассчитайте стоимость монтажа для вашего объекта всего за 5 шагов!

Вид деятельности вашего предприятия?

Пример: магазин, кафе и т.п

← Назад

Пожарная сигнализация
в ресторане

Цены на оборудование

СТАНДАРТ

(Примерная площадь помещения до 100 кв м )

ВЭРС-ПК 8П версия 3.2: 1 шт
Цена за штуку- 3950 руб
Извещатель пожарный ИП-212-45: 38 шт
Цена за штуку- 322 руб
ИПР 513-3М корпус-пластмасса: 4 шт
Цена за штуку- 343 руб
Иволга, оповещатель охранно-пожарный звуковой: 3 шт
Цена за штуку- 189 руб
Молния 12 "Выход", оповещатель: 4 шт
Цена за штуку- 160 руб
Аккумулятор 12В, 4,5А/ч: 1 шт
Цена за штуку- 620 руб
Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75: 450 м
Цена за метр -17,6 руб
Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5: 10 м
Цена за метр - 40 руб
Короб 15х10 (Промрукав): 20 м
Цена за метр - 12 руб
Труба гофрированная с протяжкой D=16: 400 м
Цена за метр - 6,8 руб
Монтажный комплект и расходные материалы: 1 комплект
Цена за комплект - 3000 руб

ИТОГО: 33665 руб

БИЗНЕС

(Примерная площадь помещения до 300 кв м )

Прибор приемно-контрольный Сигнал-20: 1 шт
Цена за штуку- 6678 руб
Преобразователь интерфейса С2000 Ethernet: 1 шт
Цена за штуку- 2190 руб
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141: 60 шт
Цена за штуку- 243 руб
Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10: 5 шт
Цена за штуку- 199 руб
Сирена «Иволга» ПКИ-1: 5 шт
Цена за штуку- 197 руб
Табло «Выход» Молния-12: 8 шт
Цена за штуку- 160 руб
Блок питания ИВЭПР 12/2: 1 шт
Цена за штуку- 2525 руб
Аккумуляторная батарея 7 А/ч: 2 шт
Цена за штуку- 591 руб
Кабель огнестойкий КПСнг (А) FRLS 2*2*0,5: 400 м
Цена за метр - 24,8 руб
Кабель-канал : 200 м
Цена за метр - 12 руб
Монтажный комплект: 1 комплект
Цена за комплект - 2000 руб

ИТОГО: 44973 руб

БИЗНЕС

(Примерная площадь помещения до 500 кв м)

Пульт контроля и управления С2000-М 1 шт
Цена за штуку-7166 руб
Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ 3 шт
Цена за штуку -2364 руб
Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ 1 шт
Цена за штуку -2829 руб
Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2 3 шт
Цена за штуку - 1171 руб
С2000-БКИ Блок индикации с клавиатурой 4 шт
Цена за штуку - 4690 руб
Извещатель пожарный дымовой «ДИП-34А-03» 198 шт
Цена за штуку - 1000 руб
Извещатель пожарный ручной "ИПР-513-3АМ" 14 шт
Цена за штуку - 595 руб
РИП-12 исп. 01 Источник питания 4 шт
Цена за штуку - 3716 руб
АКБ-17А/ч аккумулятор 4 шт
Цена за штуку - 2056 руб
Оповещатель охранно-пожарный световой Молния-12 "Выход" 25 шт
Цена за штуку - 160 руб
Кабель канал 25х16 250 м
Цена за метр - 25 руб
Кабель огнестойкий, КПСнг-FRLS 1х2х0,75 1800 м
Цена за метр - 18 руб
Кабель силовой огнестойкий ВВГнг-FRLS 3х1,5 25 м
Цена за метр - 61,7 руб
Труба гофрированная Ду20 1800 м
Цена за штуку - 6,32 руб
Клипса для крепления трубы Ду20 20 уп
Цена за упаковку - 206 руб
Коробка распаячная 70х70х40 50 шт
Цена за штуку - 26 руб
Система оповещения Рокот-5 ПУО исп.2,
прибор управления оповещением 1 шт
Цена за штуку - 36095 руб
Рокот-5 УМ исп.1, усилитель мощности 1 шт
Цена за штуку - 16415 руб
Аккумулятор 12 В, 12Ач 4 шт
Цена за штуку - 2056 руб
Громкоговоритель потолочный PA-620T 94 шт
Цена за штуку - 1000 руб
Громкоговоритель настенный WP-06T 6 шт
Цена за штуку - 1525 руб
Кабель огнестойкий, КПСнг-FRLS 1х2х1,5 1500 м
Цена за метр - 29 руб
Кабель силовой огнестойкий ВВГнг-FRLS 3х1,5 25 м
Цена за метр - 61,7 руб
Труба гофрированная Ду20 1800 м
Цена за штуку - 6,32 руб
Монтажный комплект 1 шт
Цена за штуку - 25000 руб

ИТОГО: 575069 руб

Оставить заявку и получить скидку 5%

Пожарная сигнализация в офисе

Цены на оборудование

СТАНДАРТ

(Примерная площадь помещения до 100 кв м )

ВЭРС-ПК 8П версия 3.2: 1 шт
Цена за штуку- 3950 руб
Извещатель пожарный ИП-212-45: 38 шт
Цена за штуку- 322 руб
ИПР 513-3М корпус-пластмасса: 4 шт
Цена за штуку- 343 руб
Иволга, оповещатель охранно-пожарный звуковой: 3 шт
Цена за штуку- 189 руб
Молния 12 "Выход", оповещатель: 4 шт
Цена за штуку- 160 руб
Аккумулятор 12В, 4,5А/ч: 1 шт
Цена за штуку- 620 руб
Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75: 450 м
Цена за метр -17,6 руб
Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5: 10 м
Цена за метр - 40 руб
Короб 15х10 (Промрукав): 20 м
Цена за метр - 12 руб
Труба гофрированная с протяжкой D=16: 400 м
Цена за метр - 6,8 руб
Монтажный комплект и расходные материалы: 1 комплект
Цена за комплект - 3000 руб

ИТОГО: 33665 руб

БИЗНЕС

(Примерная площадь помещения до 300 кв м )

Прибор приемно-контрольный Сигнал-20: 1 шт
Цена за штуку- 6678 руб
Преобразователь интерфейса С2000 Ethernet: 1 шт
Цена за штуку- 2190 руб
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141: 60 шт
Цена за штуку- 243 руб
Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10: 5 шт
Цена за штуку- 199 руб
Сирена «Иволга» ПКИ-1: 5 шт
Цена за штуку- 197 руб
Табло «Выход» Молния-12: 8 шт
Цена за штуку- 160 руб
Блок питания ИВЭПР 12/2: 1 шт
Цена за штуку- 2525 руб
Аккумуляторная батарея 7 А/ч: 2 шт
Цена за штуку- 591 руб
Кабель огнестойкий КПСнг (А) FRLS 2*2*0,5: 400 м
Цена за метр - 24,8 руб
Кабель-канал : 200 м
Цена за метр - 12 руб
Монтажный комплект: 1 комплект
Цена за комплект - 2000 руб

ИТОГО: 44973 руб

БИЗНЕС

(Примерная площадь помещения до 500 кв м)

Пульт контроля и управления С2000-М 1 шт
Цена за штуку-7166 руб
Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ 3 шт
Цена за штуку -2364 руб
Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ 1 шт
Цена за штуку -2829 руб
Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2 3 шт
Цена за штуку - 1171 руб
С2000-БКИ Блок индикации с клавиатурой 4 шт
Цена за штуку - 4690 руб
Извещатель пожарный дымовой «ДИП-34А-03» 198 шт
Цена за штуку - 1000 руб
Извещатель пожарный ручной "ИПР-513-3АМ" 14 шт
Цена за штуку - 595 руб
РИП-12 исп. 01 Источник питания 4 шт
Цена за штуку - 3716 руб
АКБ-17А/ч аккумулятор 4 шт
Цена за штуку - 2056 руб
Оповещатель охранно-пожарный световой Молния-12 "Выход" 25 шт
Цена за штуку - 160 руб
Кабель канал 25х16 250 м
Цена за метр - 25 руб
Кабель огнестойкий, КПСнг-FRLS 1х2х0,75 1800 м
Цена за метр - 18 руб
Кабель силовой огнестойкий ВВГнг-FRLS 3х1,5 25 м
Цена за метр - 61,7 руб
Труба гофрированная Ду20 1800 м
Цена за штуку - 6,32 руб
Клипса для крепления трубы Ду20 20 уп
Цена за упаковку - 206 руб
Коробка распаячная 70х70х40 50 шт
Цена за штуку - 26 руб
Система оповещения Рокот-5 ПУО исп.2,
прибор управления оповещением 1 шт
Цена за штуку - 36095 руб
Рокот-5 УМ исп.1, усилитель мощности 1 шт
Цена за штуку - 16415 руб
Аккумулятор 12 В, 12Ач 4 шт
Цена за штуку - 2056 руб
Громкоговоритель потолочный PA-620T 94 шт
Цена за штуку - 1000 руб
Громкоговоритель настенный WP-06T 6 шт
Цена за штуку - 1525 руб
Кабель огнестойкий, КПСнг-FRLS 1х2х1,5 1500 м
Цена за метр - 29 руб
Кабель силовой огнестойкий ВВГнг-FRLS 3х1,5 25 м
Цена за метр - 61,7 руб
Труба гофрированная Ду20 1800 м
Цена за штуку - 6,32 руб
Монтажный комплект 1 шт
Цена за штуку - 25000 руб

ИТОГО: 575069 руб

Оставить заявку и получить скидку 5%

Пожарная сигнализация в офисе

Цены на оборудование

СТАНДАРТ

(Примерная площадь помещения до 100 кв м )

ВЭРС-ПК 8П версия 3.2: 1 шт
Цена за штуку- 3950 руб
Извещатель пожарный ИП-212-45: 38 шт
Цена за штуку- 322 руб
ИПР 513-3М корпус-пластмасса: 4 шт
Цена за штуку- 343 руб
Иволга, оповещатель охранно-пожарный звуковой: 3 шт
Цена за штуку- 189 руб
Молния 12 "Выход", оповещатель: 4 шт
Цена за штуку- 160 руб
Аккумулятор 12В, 4,5А/ч: 1 шт
Цена за штуку- 620 руб
Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75: 450 м
Цена за метр -17,6 руб
Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5: 10 м
Цена за метр - 40 руб
Короб 15х10 (Промрукав): 20 м
Цена за метр - 12 руб
Труба гофрированная с протяжкой D=16: 400 м
Цена за метр - 6,8 руб
Монтажный комплект и расходные материалы: 1 комплект
Цена за комплект - 3000 руб

ИТОГО: 33665 руб

БИЗНЕС

(Примерная площадь помещения до 300 кв м )

Прибор приемно-контрольный Сигнал-20: 1 шт
Цена за штуку- 6678 руб
Преобразователь интерфейса С2000 Ethernet: 1 шт
Цена за штуку- 2190 руб
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141: 60 шт
Цена за штуку- 243 руб
Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10: 5 шт
Цена за штуку- 199 руб
Сирена «Иволга» ПКИ-1: 5 шт
Цена за штуку- 197 руб
Табло «Выход» Молния-12: 8 шт
Цена за штуку- 160 руб
Блок питания ИВЭПР 12/2: 1 шт
Цена за штуку- 2525 руб
Аккумуляторная батарея 7 А/ч: 2 шт
Цена за штуку- 591 руб
Кабель огнестойкий КПСнг (А) FRLS 2*2*0,5: 400 м
Цена за метр - 24,8 руб
Кабель-канал : 200 м
Цена за метр - 12 руб
Монтажный комплект: 1 комплект
Цена за комплект - 2000 руб

ИТОГО: 44973 руб

БИЗНЕС

(Примерная площадь помещения до 500 кв м)

Пульт контроля и управления С2000-М 1 шт
Цена за штуку-7166 руб
Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ 3 шт
Цена за штуку -2364 руб
Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ 1 шт
Цена за штуку -2829 руб
Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2 3 шт
Цена за штуку - 1171 руб
С2000-БКИ Блок индикации с клавиатурой 4 шт
Цена за штуку - 4690 руб
Извещатель пожарный дымовой «ДИП-34А-03» 198 шт
Цена за штуку - 1000 руб
Извещатель пожарный ручной "ИПР-513-3АМ" 14 шт
Цена за штуку - 595 руб
РИП-12 исп. 01 Источник питания 4 шт
Цена за штуку - 3716 руб
АКБ-17А/ч аккумулятор 4 шт
Цена за штуку - 2056 руб
Оповещатель охранно-пожарный световой Молния-12 "Выход" 25 шт
Цена за штуку - 160 руб
Кабель канал 25х16 250 м
Цена за метр - 25 руб
Кабель огнестойкий, КПСнг-FRLS 1х2х0,75 1800 м
Цена за метр - 18 руб
Кабель силовой огнестойкий ВВГнг-FRLS 3х1,5 25 м
Цена за метр - 61,7 руб
Труба гофрированная Ду20 1800 м
Цена за штуку - 6,32 руб
Клипса для крепления трубы Ду20 20 уп
Цена за упаковку - 206 руб
Коробка распаячная 70х70х40 50 шт
Цена за штуку - 26 руб
Система оповещения Рокот-5 ПУО исп.2,
прибор управления оповещением 1 шт
Цена за штуку - 36095 руб
Рокот-5 УМ исп.1, усилитель мощности 1 шт
Цена за штуку - 16415 руб
Аккумулятор 12 В, 12Ач 4 шт
Цена за штуку - 2056 руб
Громкоговоритель потолочный PA-620T 94 шт
Цена за штуку - 1000 руб
Громкоговоритель настенный WP-06T 6 шт
Цена за штуку - 1525 руб
Кабель огнестойкий, КПСнг-FRLS 1х2х1,5 1500 м
Цена за метр - 29 руб
Кабель силовой огнестойкий ВВГнг-FRLS 3х1,5 25 м
Цена за метр - 61,7 руб
Труба гофрированная Ду20 1800 м
Цена за штуку - 6,32 руб
Монтажный комплект 1 шт
Цена за штуку - 25000 руб

ИТОГО: 575069 руб

Оставить заявку и получить скидку 5%

Пожарная сигнализация в офисе

Цены на оборудование

СТАНДАРТ

(Примерная площадь помещения до 100 кв м )

ВЭРС-ПК 8П версия 3.2: 1 шт
Цена за штуку- 3950 руб
Извещатель пожарный ИП-212-45: 38 шт
Цена за штуку- 322 руб
ИПР 513-3М корпус-пластмасса: 4 шт
Цена за штуку- 343 руб
Иволга, оповещатель охранно-пожарный звуковой: 3 шт
Цена за штуку- 189 руб
Молния 12 "Выход", оповещатель: 4 шт
Цена за штуку- 160 руб
Аккумулятор 12В, 4,5А/ч: 1 шт
Цена за штуку- 620 руб
Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75: 450 м
Цена за метр -17,6 руб
Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5: 10 м
Цена за метр - 40 руб
Короб 15х10 (Промрукав): 20 м
Цена за метр - 12 руб
Труба гофрированная с протяжкой D=16: 400 м
Цена за метр - 6,8 руб
Монтажный комплект и расходные материалы: 1 комплект
Цена за комплект - 3000 руб

ИТОГО: 33665 руб

БИЗНЕС

(Примерная площадь помещения до 300 кв м )

Прибор приемно-контрольный Сигнал-20: 1 шт
Цена за штуку- 6678 руб
Преобразователь интерфейса С2000 Ethernet: 1 шт
Цена за штуку- 2190 руб
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141: 60 шт
Цена за штуку- 243 руб
Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10: 5 шт
Цена за штуку- 199 руб
Сирена «Иволга» ПКИ-1: 5 шт
Цена за штуку- 197 руб
Табло «Выход» Молния-12: 8 шт
Цена за штуку- 160 руб
Блок питания ИВЭПР 12/2: 1 шт
Цена за штуку- 2525 руб
Аккумуляторная батарея 7 А/ч: 2 шт
Цена за штуку- 591 руб
Кабель огнестойкий КПСнг (А) FRLS 2*2*0,5: 400 м
Цена за метр - 24,8 руб
Кабель-канал : 200 м
Цена за метр - 12 руб
Монтажный комплект: 1 комплект
Цена за комплект - 2000 руб

ИТОГО: 44973 руб

БИЗНЕС

(Примерная площадь помещения до 500 кв м)

Пульт контроля и управления С2000-М 1 шт
Цена за штуку-7166 руб
Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ 3 шт
Цена за штуку -2364 руб
Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ 1 шт
Цена за штуку -2829 руб
Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2 3 шт
Цена за штуку - 1171 руб
С2000-БКИ Блок индикации с клавиатурой 4 шт
Цена за штуку - 4690 руб
Извещатель пожарный дымовой «ДИП-34А-03» 198 шт
Цена за штуку - 1000 руб
Извещатель пожарный ручной "ИПР-513-3АМ" 14 шт
Цена за штуку - 595 руб
РИП-12 исп. 01 Источник питания 4 шт
Цена за штуку - 3716 руб
АКБ-17А/ч аккумулятор 4 шт
Цена за штуку - 2056 руб
Оповещатель охранно-пожарный световой Молния-12 "Выход" 25 шт
Цена за штуку - 160 руб
Кабель канал 25х16 250 м
Цена за метр - 25 руб
Кабель огнестойкий, КПСнг-FRLS 1х2х0,75 1800 м
Цена за метр - 18 руб
Кабель силовой огнестойкий ВВГнг-FRLS 3х1,5 25 м
Цена за метр - 61,7 руб
Труба гофрированная Ду20 1800 м
Цена за штуку - 6,32 руб
Клипса для крепления трубы Ду20 20 уп
Цена за упаковку - 206 руб
Коробка распаячная 70х70х40 50 шт
Цена за штуку - 26 руб
Система оповещения Рокот-5 ПУО исп.2,
прибор управления оповещением 1 шт
Цена за штуку - 36095 руб
Рокот-5 УМ исп.1, усилитель мощности 1 шт
Цена за штуку - 16415 руб
Аккумулятор 12 В, 12Ач 4 шт
Цена за штуку - 2056 руб
Громкоговоритель потолочный PA-620T 94 шт
Цена за штуку - 1000 руб
Громкоговоритель настенный WP-06T 6 шт
Цена за штуку - 1525 руб
Кабель огнестойкий, КПСнг-FRLS 1х2х1,5 1500 м
Цена за метр - 29 руб
Кабель силовой огнестойкий ВВГнг-FRLS 3х1,5 25 м
Цена за метр - 61,7 руб
Труба гофрированная Ду20 1800 м
Цена за штуку - 6,32 руб
Монтажный комплект 1 шт
Цена за штуку - 25000 руб

ИТОГО: 575069 руб

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Пожарная сигнализация в офисе

Цены на оборудование

СТАНДАРТ

(Примерная площадь помещения до 100 кв м )

ВЭРС-ПК 8П версия 3.2: 1 шт
Цена за штуку- 3950 руб
Извещатель пожарный ИП-212-45: 38 шт
Цена за штуку- 322 руб
ИПР 513-3М корпус-пластмасса: 4 шт
Цена за штуку- 343 руб
Иволга, оповещатель охранно-пожарный звуковой: 3 шт
Цена за штуку- 189 руб
Молния 12 "Выход", оповещатель: 4 шт
Цена за штуку- 160 руб
Аккумулятор 12В, 4,5А/ч: 1 шт
Цена за штуку- 620 руб
Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75: 450 м
Цена за метр -17,6 руб
Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5: 10 м
Цена за метр - 40 руб
Короб 15х10 (Промрукав): 20 м
Цена за метр - 12 руб
Труба гофрированная с протяжкой D=16: 400 м
Цена за метр - 6,8 руб
Монтажный комплект и расходные материалы: 1 комплект
Цена за комплект - 3000 руб

ИТОГО: 33665 руб

БИЗНЕС

(Примерная площадь помещения до 300 кв м )

Прибор приемно-контрольный Сигнал-20: 1 шт
Цена за штуку- 6678 руб
Преобразователь интерфейса С2000 Ethernet: 1 шт
Цена за штуку- 2190 руб
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141: 60 шт
Цена за штуку- 243 руб
Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10: 5 шт
Цена за штуку- 199 руб
Сирена «Иволга» ПКИ-1: 5 шт
Цена за штуку- 197 руб
Табло «Выход» Молния-12: 8 шт
Цена за штуку- 160 руб
Блок питания ИВЭПР 12/2: 1 шт
Цена за штуку- 2525 руб
Аккумуляторная батарея 7 А/ч: 2 шт
Цена за штуку- 591 руб
Кабель огнестойкий КПСнг (А) FRLS 2*2*0,5: 400 м
Цена за метр - 24,8 руб
Кабель-канал : 200 м
Цена за метр - 12 руб
Монтажный комплект: 1 комплект
Цена за комплект - 2000 руб

ИТОГО: 44973 руб

БИЗНЕС

(Примерная площадь помещения до 500 кв м)

Пульт контроля и управления С2000-М 1 шт
Цена за штуку-7166 руб
Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ 3 шт
Цена за штуку -2364 руб
Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ 1 шт
Цена за штуку -2829 руб
Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2 3 шт
Цена за штуку - 1171 руб
С2000-БКИ Блок индикации с клавиатурой 4 шт
Цена за штуку - 4690 руб
Извещатель пожарный дымовой «ДИП-34А-03» 198 шт
Цена за штуку - 1000 руб
Извещатель пожарный ручной "ИПР-513-3АМ" 14 шт
Цена за штуку - 595 руб
РИП-12 исп. 01 Источник питания 4 шт
Цена за штуку - 3716 руб
АКБ-17А/ч аккумулятор 4 шт
Цена за штуку - 2056 руб
Оповещатель охранно-пожарный световой Молния-12 "Выход" 25 шт
Цена за штуку - 160 руб
Кабель канал 25х16 250 м
Цена за метр - 25 руб
Кабель огнестойкий, КПСнг-FRLS 1х2х0,75 1800 м
Цена за метр - 18 руб
Кабель силовой огнестойкий ВВГнг-FRLS 3х1,5 25 м
Цена за метр - 61,7 руб
Труба гофрированная Ду20 1800 м
Цена за штуку - 6,32 руб
Клипса для крепления трубы Ду20 20 уп
Цена за упаковку - 206 руб
Коробка распаячная 70х70х40 50 шт
Цена за штуку - 26 руб
Система оповещения Рокот-5 ПУО исп.2,
прибор управления оповещением 1 шт
Цена за штуку - 36095 руб
Рокот-5 УМ исп.1, усилитель мощности 1 шт
Цена за штуку - 16415 руб
Аккумулятор 12 В, 12Ач 4 шт
Цена за штуку - 2056 руб
Громкоговоритель потолочный PA-620T 94 шт
Цена за штуку - 1000 руб
Громкоговоритель настенный WP-06T 6 шт
Цена за штуку - 1525 руб
Кабель огнестойкий, КПСнг-FRLS 1х2х1,5 1500 м
Цена за метр - 29 руб
Кабель силовой огнестойкий ВВГнг-FRLS 3х1,5 25 м
Цена за метр - 61,7 руб
Труба гофрированная Ду20 1800 м
Цена за штуку - 6,32 руб
Монтажный комплект 1 шт
Цена за штуку - 25000 руб

ИТОГО: 575069 руб

Оставить заявку и получить скидку 5%

Пожарная сигнализация в офисе

Цены на оборудование

СТАНДАРТ

(Примерная площадь помещения до 100 кв м )

ВЭРС-ПК 8П версия 3.2: 1 шт
Цена за штуку- 3950 руб
Извещатель пожарный ИП-212-45: 38 шт
Цена за штуку- 322 руб
ИПР 513-3М корпус-пластмасса: 4 шт
Цена за штуку- 343 руб
Иволга, оповещатель охранно-пожарный звуковой: 3 шт
Цена за штуку- 189 руб
Молния 12 "Выход", оповещатель: 4 шт
Цена за штуку- 160 руб
Аккумулятор 12В, 4,5А/ч: 1 шт
Цена за штуку- 620 руб
Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75: 450 м
Цена за метр -17,6 руб
Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5: 10 м
Цена за метр - 40 руб
Короб 15х10 (Промрукав): 20 м
Цена за метр - 12 руб
Труба гофрированная с протяжкой D=16: 400 м
Цена за метр - 6,8 руб
Монтажный комплект и расходные материалы: 1 комплект
Цена за комплект - 3000 руб

ИТОГО: 33665 руб

БИЗНЕС

(Примерная площадь помещения до 300 кв м )

Прибор приемно-контрольный Сигнал-20: 1 шт
Цена за штуку- 6678 руб
Преобразователь интерфейса С2000 Ethernet: 1 шт
Цена за штуку- 2190 руб
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141: 60 шт
Цена за штуку- 243 руб
Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10: 5 шт
Цена за штуку- 199 руб
Сирена «Иволга» ПКИ-1: 5 шт
Цена за штуку- 197 руб
Табло «Выход» Молния-12: 8 шт
Цена за штуку- 160 руб
Блок питания ИВЭПР 12/2: 1 шт
Цена за штуку- 2525 руб
Аккумуляторная батарея 7 А/ч: 2 шт
Цена за штуку- 591 руб
Кабель огнестойкий КПСнг (А) FRLS 2*2*0,5: 400 м
Цена за метр - 24,8 руб
Кабель-канал : 200 м
Цена за метр - 12 руб
Монтажный комплект: 1 комплект
Цена за комплект - 2000 руб

ИТОГО: 44973 руб

БИЗНЕС

(Примерная площадь помещения до 500 кв м)

Пульт контроля и управления С2000-М 1 шт
Цена за штуку-7166 руб
Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ 3 шт
Цена за штуку -2364 руб
Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ 1 шт
Цена за штуку -2829 руб
Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2 3 шт
Цена за штуку - 1171 руб
С2000-БКИ Блок индикации с клавиатурой 4 шт
Цена за штуку - 4690 руб
Извещатель пожарный дымовой «ДИП-34А-03» 198 шт
Цена за штуку - 1000 руб
Извещатель пожарный ручной "ИПР-513-3АМ" 14 шт
Цена за штуку - 595 руб
РИП-12 исп. 01 Источник питания 4 шт
Цена за штуку - 3716 руб
АКБ-17А/ч аккумулятор 4 шт
Цена за штуку - 2056 руб
Оповещатель охранно-пожарный световой Молния-12 "Выход" 25 шт
Цена за штуку - 160 руб
Кабель канал 25х16 250 м
Цена за метр - 25 руб
Кабель огнестойкий, КПСнг-FRLS 1х2х0,75 1800 м
Цена за метр - 18 руб
Кабель силовой огнестойкий ВВГнг-FRLS 3х1,5 25 м
Цена за метр - 61,7 руб
Труба гофрированная Ду20 1800 м
Цена за штуку - 6,32 руб
Клипса для крепления трубы Ду20 20 уп
Цена за упаковку - 206 руб
Коробка распаячная 70х70х40 50 шт
Цена за штуку - 26 руб
Система оповещения Рокот-5 ПУО исп.2,
прибор управления оповещением 1 шт
Цена за штуку - 36095 руб
Рокот-5 УМ исп.1, усилитель мощности 1 шт
Цена за штуку - 16415 руб
Аккумулятор 12 В, 12Ач 4 шт
Цена за штуку - 2056 руб
Громкоговоритель потолочный PA-620T 94 шт
Цена за штуку - 1000 руб
Громкоговоритель настенный WP-06T 6 шт
Цена за штуку - 1525 руб
Кабель огнестойкий, КПСнг-FRLS 1х2х1,5 1500 м
Цена за метр - 29 руб
Кабель силовой огнестойкий ВВГнг-FRLS 3х1,5 25 м
Цена за метр - 61,7 руб
Труба гофрированная Ду20 1800 м
Цена за штуку - 6,32 руб
Монтажный комплект 1 шт
Цена за штуку - 25000 руб

ИТОГО: 575069 руб

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